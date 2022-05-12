Torbalı'da kahkaha tufanı esecek

Torbalı Belediyesi'nden tiyatro ziyafeti

Torbalı Belediyesi ilçede kültürel ve sanatsal etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda birbirinden önemli etkinlik ve festivallere imza atan Torbalı Belediyesi iki akşam boyunca ilçe sakinlerine tiyatro ziyafeti verecek. Torbalı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan oyunlar için tüm hazırlıklar tamamlandı. İlk olarak bu akşam saat 20:30'da Belediye Kültür Merkezi 3'üncü katında "Gülsem Gülerdim" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Aziz Nesin tarafından yazılan ve yönetmenliğini Mehmet Veysi Koyuncu'nun yaptığı tiyatro oyunu ücretsiz olacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Uzun süredir hazırlıklarını sürdüren Torbalı Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun diğer oyunu ise "Kılıbık" olacak. 13 Mayıs Cuma günü seyirci ile buluşacak olan oyun da ücretsiz olacak. Georges Feydeau'nun yazdığı Mehmet Veysi Koyuncu'nun yönettiği "Kılıbık" oyunu kahkaha tufanı estirecek. Sosyal ve kültürel etkinliklere çok önem verdiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Belediyemizin Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan "Gülsem Gülerdim" ve "Kılıbık" oyunları iki gün boyunca siz değerli vatandaşlarımız ile buluşacak. Tüm halkımızı ücretsiz olan oyunlarımıza bekliyoruz. Torbalı Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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