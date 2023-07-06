Torbalı'da amca-yeğen arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan amcası Sedat Ş.'nin (50) evine giden Ali Osman Şen (31), çıkan tartışmada tabancayla vurarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Torbalı Mahallesi 5048. Sokak'ta meydana geldi. Ali Osman Şen, iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan amcası Sedat Ş.'nin evine gitti. Amca- yeğen arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Gerginliğin yükselmesi ile Sedat Ş., yanında bulunan tabancayla yeğeni Ali Osman Şen'e ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Osman Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı gerçekleştiren şüpheli Sedat Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.?Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.