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Topuk Yaylası'nda Buz Tutma Görüntüleri

Topuk Yaylası'nda Buz Tutma Görüntüleri
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Doğaseverlerin ilgi gösterdiği bu bölge, mevsimsel aktiviteler için de tercih ediliyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti'nin bir kısmı buz tuttu.

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışıyla soğuk hava etkili oldu.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili göletin kuzey ve batı kısımlarındaki yüzeylerde kısmi buzlanma görüldü.

Göletin ince buz tabakasıyla kaplı saydam kısmı ve altında kalan bitki örtüsü güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı nedeniyle doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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