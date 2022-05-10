Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti

Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen bir kazıda ortaya çıkarılan yüzük, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÇOK UĞRAŞTIRDI

Arkeologların hummalı çalışması sonucu topraktan çıkarılan yüzük, önemli olabileceği kanısına varılarak incelemeye alındı.

GÜNLERCE İNCELENDİ

Laboratuvara gönderilen yüzük günlerce incelendi. Dış cephesinde çok sayıda yıldız bulunan yüzüğün asıl mest eden tarafı ise içindeki yazıyla ilgiliydi.

"ONLARCA YILDIZ GÖRDÜM"

Yüzüğün iç tarafından şu ifadeler yer aldı: "Onlarca yıldız gördüm ama hiçbiri sen değildi."

İşte o yüzük: