Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Arkeologlar tarafından toprakta saatlerce süren kazının ardından çıkarılan yüzükteki ifadeler, okuyanları mest etti. Dışı yıldızlarla dolu olan yüzüğün içerisinde "Onlarca yıldız gördüm ama hiçbiri sen değildi" ifadesi yer alıyor.
Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen bir kazıda ortaya çıkarılan yüzük, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Arkeologların hummalı çalışması sonucu topraktan çıkarılan yüzük, önemli olabileceği kanısına varılarak incelemeye alındı.
Laboratuvara gönderilen yüzük günlerce incelendi. Dış cephesinde çok sayıda yıldız bulunan yüzüğün asıl mest eden tarafı ise içindeki yazıyla ilgiliydi.
Yüzüğün iç tarafından şu ifadeler yer aldı: "Onlarca yıldız gördüm ama hiçbiri sen değildi."
İşte o yüzük: