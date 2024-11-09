Toprağa Saygı Yürüyüşü ile Erozyon Sorununa Dikkat Çekildi

TEMA Vakfı Sinop ve Merkez İlçe temsilcilikleri tarafından, "Toprağa Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar, erozyon ve iklim krizine dikkat çekti.

TEMA Vakfı Sinop Temsilcisi Özgür Cebeci, buradaki konuşmasında, her yıl 642 milyon ton toprağın erozyona uğradığını, toprak sağlığını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Tüketilen gıdaların yüzde 95'inin topraktan sağlandığına işaret eden Cebeci, "Ancak ne yazık ki erozyon, ormansızlaşma, yanlış arazi kullanımı, kirlilik gibi faktörler toprak sağlığını tehdit ederek verimliliğini ve yetiştirilen tarım ürünlerinin besin değerini azaltıyor. Her yıl yaklaşık 12 milyon hektar tarım toprağı bozuluma uğrayarak sağlığını, üretkenliğini kaybediyor ve bu durum hem gıda güvenliğimizi hem de insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Cebeci, erozyonun toprağın en önemli öğelerinden olan azot ve fosforda kayba yol açtığını, 2,8 milyar ton karbondioksit salınımına neden olduğunu anlatarak, toprağın verimsizleştiğini, bu nedenle daha fazla kimyasal gübre kullanıldığını dile getirdi.

Cebeci, erozyonla mücadele kapsamında ağaçlandırma, teraslama, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, bozulmuş arazilerde restorasyon çalışmaları yapılması gerektiğini kaydetti.