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Toplumsal Bellek Platformu, Sinan Ateş cinayetine destek mesajı yayınladı

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Toplumsal Bellek Platformu, Sinan Ateş cinayetine yönelik bir mesaj yayınladı. Adalet arayan 26 ailenin imzasını taşıyan mesajda 'Ayşe Ateş ve ailesi çektiklerimizi çekmesin' ifadeleri yer aldı.

(ANKARA) - Toplumsal Bellek Platformu, Sinan Ateş cinayetine yönelik bir mesaj yayınladı. Adalet arayan 26 ailenin imzasını taşıyan mesajda "Ayşe Ateş ve ailesi çektiklerimizi çekmesin" ifadeleri yer aldı.

Toplumsal Bellek Platformu, adalet arayışındaki ailelerin imzasıyla eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin sosyal medya platformu üzerinden destek mesajı yayınladı. 26 ailenin imzasını taşıyan mesajda  "Ülkü Ocakları yakınlarımızın katledilmelerinde farklı görevler almış, faşist bir suç odağı ve bir derin devlet aygıtıdır. Faşizmi normalleştiren bir ülkede adalet kurulamaz" denildi. Ayşe Ateş'in hukuk mücadelesinin şartsız desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yakınları siyasi cinayetlerde katledilmiş bir grup aile olarak benzeyen ve benzemeyen şeylerle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Maktule ne kadar uzak olsak da Sinan Ateş cinayeti davası bir o kadar tanıdık. Soruşturma ve kovuşturma safahatında yaşananlar çektiğimiz ve hala çekmekte olduğumuz ıstırabı tekrar tekrar yaşatıyor bize. Ülke olarak en büyük yoksulluğumuz hakikat ve adalet yoksulluğudur. Bugün bu ülke hakikatin kırıntısına dahi muhtaçtır. Ayşe Ateş ve ailesinin hukuk mücadelesi amasız şartsız desteklenmelidir. Bu duruş ülkenin kadim suç odaklarıyla ne helalleşme ne affetme anlamını taşır. Herkes için adalet savunulmadığı sürece kimse için adalet sağlanamaz. İyi de kötü de yerinde duruyor. Ülkü Ocakları yakınlarımızın katledilmelerinde farklı görevler almış, faşist bir suç odağı ve bir derin devlet aygıtıdır. Faşizmi normalleştiren bir ülkede adalet kurulamaz. Gerçekler açığa çıksın, kim incinecekse incinsin. Ayşe Ateş ve ailesi (hiç değilse bundan sonra) çektiklerimizi çekmesin"

Açıklamada imzası olan aileler

Sabahattin Ali Ailesi, Orhan Yavuz Ailesi, Necdet Bulut Ailesi, Akın Özdemir Ailesi, Cevat Yurdakul Ailesi, Cavit Orhan Tütengil Ailesi, Ümit Kaftancıoğlu Ailesi, Sevinç Özgüner Ailesi, İlhan Erdost Ailesi, Muammer Aksoy Ailesi, Çetin Emeç Ailesi, Turan Dursun Ailesi, Bahriye Üçok Ailesi, Uğur Mumcu Ailesi, Musa Anter Ailesi, Nesimi Çimen Ailesi, Metin Altıok Ailesi, Behçet Aysan Ailesi, Yusuf Ekinci Ailesi, Yasemin Cebenoyan Ailesi, Onat Kutlar Ailesi, Hasan Ocak Ailesi, Metin Göktepe Ailesi, Ahmet Taner Kışlalı Ailesi, Necip Hablemitoğlu Ailesi, Hrant Dink Ailesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sinan Ateş Ayşe Ateş Hukuk Politika Güncel Haberler

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