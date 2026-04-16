Haberler

Bireysel araç kullanımı hava kalitesini olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bireysel araç kullanımının azaltılarak toplu taşımaya yönelmenin hava kirliliğinin düşürülmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Tecer, AA muhabirine, kentlerde artan araç sayısının başta karbon monoksit, azot oksitler ve ince partikül madde olmak üzere zararlı emisyonları artırdığını belirtti.

Toplu taşıma sistemlerinin kişi başına düşen emisyon miktarını azalttığını ifade eden Tecer, "Bireysel araç kullanımını azaltarak, toplu taşımaya yönelmek ciddi bir hava kirliliği azalmasına ve hava kalitesinde artışa neden olacaktır." dedi.

Kentlerde trafik yoğunluğunun azaltılmasının hava kalitesi üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkati çeken Tecer, trafikten kaynaklı kirliliğin şehir genelinde etkili olduğunu vurguladı.

Tecer, "Büyük kentlerde her sokak ve caddeyi etkisi altına alan hava kirliliğinden söz ediyoruz. Trafik düzenlemeleri, yol ve güzergah planlamaları ile dur-kalk noktalarının doğru belirlenmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Toplu taşımanın çevresel faydasının artırılması için elektrikli ve düşük emisyonlu araçların yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Tecer, doğru ulaşım ve kentleşme planlamasının önemine işaret etti.

Tecer, trafik akışının düzenlenmesi, servis güzergahlarının planlanması ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılmasının kamu otoritelerinin öncelikli tedbirleri arasında yer aldığını kaydetti.

Hava kirliliğinin aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Tecer, vatandaşların bireysel katkısının da önemli olduğunu dile getirdi.

Hava kirleticilerin önlenebilmesi için kaynakların doğru tanımlanması gerektiğini belirten Tecer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hava kirliliğine neden olan başlıca unsurlar sanayi faaliyetleri, kentlerde ulaşım ve trafik ile kırsalda fosil yakıt kullanımıdır. Her birey, kullandığı enerji ve tükettiği kaynaklarla çevreye etkide bulunduğunu bilerek yaşam alışkanlıklarında yapacağı küçük değişikliklerle hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayabilir."

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

