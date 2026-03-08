Haberler

İstanbul Valiliği'nden tarihi Tophane Meydan Çeşmesi'ndeki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, tarihi Tophane Meydan Çeşmesi'nin yangında zarar görmesine neden olan 61 yaşındaki O.G.Y.'nin daha önce 5 suç kaydı olduğunu açıkladı. Yangın sonrası yapılan incelemede, O.G.Y. hakkında tahkikat başlatıldı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliği, tarihi Tophane Meydan Çeşmesi'nin zarar görmesine neden olan yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y'nin çıkardığı, bu kişinin 5 suç kaydının bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesi Kılıç Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan ve 1732 yılında yaptırılan Tophane Meydan Çeşmesi'nin, 5 Mart'ta çıkan bir yangında zarar gördüğü belirtildi.

Olayın ardından emniyet birimlerince inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yangını, sokakta yaşayan 61 yaşındaki O.G.Y'nin çıkardığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında yapılan incelemede ise şahsın, 'taksirle öldürme', 'yangın', 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'kasten yaralama' gibi suçlardan 5 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, O.G.Y'nin "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
