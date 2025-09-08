Haberler

TÖP Sözcüsü Juliana Gözen CHP İl Binası Önünde Gözaltına Alındı

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüsü Juliana Gözen'in CHP il binası önünde gözaltına alındığını açıkladı. Koca, gözaltının kayyım darbesine karşı halkla birlikte dayanışma içinde oldukları için gerçekleştiğini belirtti.

(ANKARA) - Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüsü Juliana Gözen'in CHP il binası önünde gözaltına alındığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÖP sözcülerimizden Juliana Gözen ve beraberindeki parti üyelerimiz kayyım darbesine karşı halkın barikatlarında omuz omuza dayanışma içinde oldukları için CHP il binası önünden gözaltına alınıyorlar. Faşizme karşı omuz omuza mücadele edecek, halk düşmanı ablukayı dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

