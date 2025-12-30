Haberler

Tony Blair'ın, Iraklı sivilin ölümünde askerlerin sivil yargıya çıkarılmasına karşı olduğu ortaya çıktı

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, Irak'ta gözaltında hayatını kaybeden Iraklı sivil Baha Musa'nın davasında, İngiliz askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmamasına yönelik baskı kurduğu belgelerle ortaya çıktı.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın, 2003'te Irak'ta gözaltında hayatını kaybeden Iraklı sivile ilişkin davada, İngiliz askerlerin sivil mahkemede yargılanmaması için yetkililer üzerinde baskı kurduğu ortaya çıktı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, yeni yayımlanan Ulusal Arşivler belgeleri, Tony Blair'in İngiliz askerlerin Iraklı Baha Musa'nın ölümüne ilişkin davada askerlerin sivil mahkemelerde veya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasına karşı çıktığını gösterdi.

Arşiv belgelerine göre, Blair'in Dış İlişkilerden Sorumlu Özel Sekreteri Antony Phillipson, Temmuz 2005'te Blair'e, Başsavcı'nın ordu savcılarıyla davayı görüştüğünü ve davanın askeri mahkemede görülmesinin muhtemel olduğunu bildirdi. Notta, Başsavcı'nın isterse davayı sivil mahkemeye yönlendirebileceği de kaydedildi.

Blair'in ise bu notun üzerine el yazısıyla "Bu olmamalı." ifadesini düştüğü görüldü. Belgelerde, Blair'in ayrıca, davanın ne sivil savcılık makamı ne de UCM tarafından ele alınmasının "hayati" olduğunu vurguladığı yer aldı.

Irak'ın Basra kentinde Eylül 2003'te gözaltında hayatını kaybeden Baha Musa'ya yönelik kötü muameleyle bağlantılı olarak, onbaşı Donald Payne 2007'de askeri mahkemede yargılanarak savaş suçu işlemekten mahkum edilmişti. Payne, 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve ordudan ihraç edilmişti.

Donald Payne, İngiltere'de savaş suçundan mahkum edilen ilk asker olmuştu.

Gazetenin haberinde, yayımlanan belgelerin Blair hükümetinin, Irak'ta görev yapan İngiliz askerlerinin sivil mahkemelerde veya uluslararası yargı organlarında yargılanmasının önüne geçme yönündeki tutumunu ortaya koyduğu ifade edildi.

UCM, 2020'de İngiliz askerlerinin 2003-2008'de Irak'ta savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin uzun süredir yürüttüğü ön incelemeyi sonlandırmıştı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Haberler.com
