Sivas'ın Kangal ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangın yaklaşık 300 dönüm alana yayıldı. Devam eden yangında tonlarca ekili buğday yanarak ziyan oldu.

Tonlarca ekili buğday tarlasında yangın

Sivas'ın Kangal ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangın yaklaşık 300 dönüm alana yayıldı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde ekili buğday tarlasında çıkan yangın yaklaşık 300 dönüm alana yayıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Karataş mevkiinde ekibi buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarında etkisiyle yaklaşık 300 dönüm alanda etkili oldu. Devam eden yangında tonlarca ekibi buğday yanarak ziyan oldu. Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı yangına çiftçiler traktörleriyle müdahale etmeye çalışıyor.