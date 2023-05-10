Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Niuatoputapu Adası'na bağlı Hihifo bölgesinin 95 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

210 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Söz konusu depremden sonra Hihifo'nun 71 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Okyanusu Deprem Tonga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title