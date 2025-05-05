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Tomruk Devrilmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Tomruk Devrilmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kamyondan düşen tomruğun altında kalan orman işçisi Metin Yaşar, hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerine tomruk devrilen işçi, hayatını kaybetti.

Dokurcun Orman İşletme Deposu'nda orman işçisi Metin Yaşar (38), kamyondan düşen tomruğun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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