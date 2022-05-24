Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırıya 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırıya 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
 - Güncelleme:
Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırıya 3 gözaltı

KAYSERİ'nin Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e pazar günü tüfekli saldırıda bulunan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'e pazar günü tüfekli saldırıda bulunan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıda Başkan Şahin, yara almazken, saçmaların isabet ettiği araçta ise hasar meydana geldi.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in evinin önünde meydana geldi. Başkan Şahin'e, aracında bulunduğu sırada, 3 kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Şahin yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden kaçan 3 kişinin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili bilgi veren Başkan Şahin, "Akşam saatlerinde araçla evimin önüne geldiğimde tüfekle açılan ateş sonucu saçmalar araca isabet etti. Ben bu sıra otomobilin içindeydim. Saçmalar şans eseri bana isabet etmedi. Saçmaların hepsi kapının iç kısmına geldi. Saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk" dedi.

?


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Davut Şahin, Mayıs, Pazar, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title