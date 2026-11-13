Tom Barrack'tan Malatya'daki askeri helikopter kazası için başsağlığı

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(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, " Malatya'da meydana gelen trajik helikopter kazasından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. ABD Temsilciliği adına, hayatını kaybeden dört askerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve dört askerin şehit olduğu askeri helikopter kazası nedeniyle X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya'da meydana gelen trajik helikopter kazasından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum. ABD Temsilciliği adına, hayatını kaybeden dört askerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Türk müttefiklerimizle dayanışma içindeyiz."

Kaynak: ANKA