Tolga Akalın, Anahtar Parti'de Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

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(ANKARA) - Anahtar Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Mehmet Tolga Akalın atandı.

Anahtar Parti'den yapılan açıklamada, "Partimizin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Mehmet Tolga Akalın atanmıştır. Sayın Akalın'a yeni görevinde başarılar diler, görevlendirmesinin partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA