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Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın yerel saatle 09.08'de meydana geldiğini duyurduğu depremin derinliği 50 kilometre olarak ölçüldü.

HIZLI TREN SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDU

İbaraki geneli, başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama ve Toçigi'de hissedilen depremde ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Ülkenin farklı bölgelerini Tokyo'ya bağlayan Tohoku, Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında seferlerde geçici durdurmalar yaşandı. Sarsıntı sonrası İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Tokai 2 Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

5.3 le mi korkmuş Japonlar! Haberi yapanın Japonya'dan haberi yok

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