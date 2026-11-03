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Tokyo Nakano'da çalınan 292 bin dolarlık lüks saat, özür notuyla mağazaya geri döndü

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Tokyo'nun Nakano bölgesindeki bir mağazadan çalınan yaklaşık 292 bin dolar değerindeki lüks saat, el yazısıyla yazılmış özür notuyla geri gönderildi. Polis, sahte isimle gönderilen saatin çalınan ürün olduğunu çalışanların doğruladığını, şüphelinin arandığını bildirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir mağazadan çalınan yaklaşık 292 bin dolar değerindeki lüks kol saati, el yazısıyla yazılmış özür notuyla paketlenerek mağazaya geri gönderildi.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, polis, Tokyo'nun Nakano bölgesindeki bir saat mağazasına gelen kişinin, denediği kol saatiyle kaçtığını belirtti.

Polis, yaklaşık 292 bin dolar değerindeki saatin çalındıktan birkaç gün sonra el yazısıyla yazılmış bir özür notuyla mağazaya geri gönderildiğini bildirdi.

Sahte isim ve adresle gönderilen paketi teslim alan mağaza çalışanlarının, saatin çalınan ürün olduğunu doğruladığını aktaran polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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