Japonya'nın Uenohara kentinde bir bölgede çıkan yangın nedeniyle yöre halkına tahliye uyarısı

Güncelleme:
Japonya'nın Yamanashi eyaletine bağlı Uenohara kentindeki orman yangını nedeniyle yaklaşık 150 kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Yangın, yerel saatle 10.45 civarında başladı ve Yamanashi yönetimi yangınla mücadele için Öz Savunma Kuvvetleri'ni görevlendirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısındaki Yamanashi eyaletine bağlı Uenohara kentindeki bir bölgede çıkan orman yangını nedeniyle yaklaşık 150 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Kyodo'nun haberine göre, Uenohara kentindeki Ogi Dağı civarında yerel saatle 10.45 civarında orman yangını çıktı.

Yangının çıktığı bölgede yaşayan yaklaşık 150 kişiye evlerini terk etmeleri uyarısı yapılırken, herhangi bir can kaybı, yaralanma veya mal hasarı bildirilmedi.

Yamanashi yönetimi, yangınla mücadele için Öz Savunma Kuvvetleri personelinin görevlendirilmesini talep etti.

Gece saatleri olması dolayısıyla yangın söndürme çalışmaları kısa süreliğine askıya alındı.

Kaynak: AA
