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Tokyo'da şiddetli yağış sonucu istasyonlar su altında kaldı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da etkili olan şiddetli yağış sonucu birçok tren ve metro istasyonu göle döndü, bazı caddeler de sular altında kaldı. Şiddetli yağış riski gece boyu sürecek ve bölgede su baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymaları bekleniyor.

- Tokyo'da istasyonları su bastı, caddeler sele teslim oldu

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da etkili olan şiddetli yağış sonucu birçok tren ve metro istasyonu göle döndü, bazı caddeler de sular altında kaldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Minato semti başta olmak üzere kentin farklı kesimlerindeki tren ve metro istasyonlarında su baskınları yaşanırken, yolcular zor anlar yaşadı. Bazı caddelerin sele teslim olması nedeniyle sürücüler ve yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Altgeçitlerde de su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağış riski gece boyu sürecek

Tokyo'nun yanı sıra Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerine ev sahipliği yapan Kanto bölgesinde de gece boyunca şiddetli yağışlar görülebileceğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), su baskınları, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Ayrıca şiddetli rüzgarlar görülebileceğini açıklayan yetkililer, yıldırım çarpması riskine karşı da uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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