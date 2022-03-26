Tokyo'da halk kiraz çiçeklerini görmek için parklara akın etti

Kiraz çiçeklerinden detaylar

Ziyaretçilerin ilgisi

Japonya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede her yıl mart sonunda açan kiraz çiçeklerini görmek için parkları doldurdu. Ülkede her yıl "baharın müjdecisi" kabul edilen ve Türkiye'de kiraz çiçeği olarak bilinen sakura çiçekleri başkent Tokyo'yu beyaz örtü gibi sardı. Başkent sakinleri, Kovid-19 salgınına rağmen "hanami" ismi verilen "geleneksel kiraz çiçeği izleme etkinliklerine" katılmak için kentteki parkların yolunu tuttu.