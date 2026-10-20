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Tokyo'da göstericiler askeri kapasite artışı ve anayasa değişikliğini protesto etti

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Tokyo'da 19 Ekim 2026 Pazartesi akşamı parlamento binası önünde düzenlenen protestoda göstericiler, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin askeri kapasiteyi artırma ve anayasa değişikliği girişimlerine karşı çıktı. Göstericiler barışın korunması çağrısında bulundu.

TOKYO, 20 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da parlamento binası önünde düzenlenen protesto, 19 Ekim 2026.

Pazartesi akşamı düzenlenen protestoda göstericiler, Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinin askeri kapasiteyi artırma ve anayasa değişikliği girişimlerine karşı çıkarak barışın korunması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Liang Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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