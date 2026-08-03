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Tokyo'da 3 dişi aslan sıcaktan öldü

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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde son bir haftada 3 dişi aslanın "aşırı sıcağa bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde son bir haftada 3 dişi aslanın "aşırı sıcağa bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tokyo Metropol Valiliği, başkentin Hino ilçesindeki Tama Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 5 erkek ve 11 dişi aslanın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, temmuzun son haftasında bazı aslanlarda "iştahsızlık ve hareket düşüklüğü" dahil hastalık belirtileri gözlemlendiği ve sıcaklık karşıtı önlemler uygulandığı aktarıldı.

Hayvanat bahçesinde taşınabilir klima ve vantilatörlerin sayısının artırıldığı, kafeslerindeki aslanlara su püskürtüldüğü ve ilaç verildiği belirtilen açıklamada buna karşın yaşları 3 ila 15 arasında değişen 3 dişi aslanın bilincini kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, yaş ve isimleri "3 yaşındaki Mugi, 11 yaşındaki İçigo ve 15 yaşındaki Ruena" olarak duyurulan 3 dişi aslanın art arda öldüğü, hayvanlara yapılan tetkiklerde "şiddetli dehidrasyon ve çoklu organ yetmezliği" saptandığı kaydedildi.

Tokyo'da son bir haftada hava sıcaklığı 35-37 santigrat derece dolaylarında seyrediyor.

Kaynak: AA
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