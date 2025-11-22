Tokyo'da Başbakan'a Yapılan Protestoda Taiwan Açıklamaları İstendi

TOKYO, 22 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Başbakanı'nın resmi konutu önünde düzenlenen protesto gösterisine katılan insanlar, 21 Kasım 2025.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki başbakanlık konutu önünde düzenlenen protesto gösterisinde bir araya gelen yüzlerce Japon vatandaşı, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Taiwan ile ilgili hatalı açıklamaları geri almasını ve bir açıklama yaparak özür dilemesini talep etti. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)