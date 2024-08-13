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Tokyo Camisi'ne Osmanlı Rumi Motifleriyle Yeni Halı Dokunacak

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Camisi için Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir halı firması, Osmanlı rumi motifleriyle yeni halı dokuyacak. Cami vakfının talebi üzerine gerçekleştirilen çalışmada, 1250 metrekarelik halı dokunacak ve yaklaşık 2 ay sürecek olan dokuma ve montaj işlemleri tamamlanacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak.

Cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez olan Demirci'deki bir halı firması, 24 yıl önce döşediği Tokyo Camisi'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı.

Cami vakfının talebi üzerine yütülen çalışmalarda Osmanlı rumi motifleri ile hazırlanacak halı, 1250 metrekare olarak dokunacak.

Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede tarihi camilerin ve yapıların halılarını, mimariye uygun şekilde yenilediklerini ifade ederek, "Halılarımızın tercih edilmesinin amacı uzun ömürlü olması. Yanmazlık ve rengi solmayan boya özelliğine sahip. Tokyo Camisi'nin desen çalışmasını hemen hemen tamamlamak üzereyiz. 2 ay gibi bir sürede dokuma ve montaj işlemini gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Demirci Japonya Osmanlı manisa Tokyo Cami Uluslararası Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

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