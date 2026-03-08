Haberler

Hatay'da inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda yangın

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki TOKİ konutlarının yakınında bulunan inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak inşaat malzemelerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede istiflenen inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesinde Mağaracık Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının yakınındaki inşaat alanında çıkan. Henüz belirlenemeyen nedenle inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, TOKİ binalarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında inşaat malzemelerinde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

