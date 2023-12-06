TOKİ Kahramanmaraş'ta 4.800 konutu teslim edecek

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş'ta kalıcı konutlar kapsamında başlamış olduğumuz 20 bin 600 konut söz konusu. Bunun inşallah 4 bin 800'ünü, bu yılın sonuna kadar, bu ay sonuna kadar teslim edeceğiz. Tabii yine yeni ihtiyaçlara göre, ihalelerimizi yapıyoruz dedi.

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan'ın 100 milyon dolarlık desteği ile Azerbaycan Mahallesi'nde inşa edilecek konut ve iş yerleri için zemin iyileştirme çalışmaları sürürken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov, çalışmaları yerinde inceledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de eşlik ettiği Bulut ve Sadıkov, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Ömer Bulut, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan konutların inşasının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Bu konutların bir kısmının yakında hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Bulut, Kahramanmaraş'ta kalıcı konutlar kapsamında başlamış olduğumuz 20 bin 600 konut söz konusu. Bunun inşallah 4 bin 800'ünü, bu yılın sonuna kadar, bu ay sonuna kadar teslim edeceğiz. Tabii yine yeni ihtiyaçlara göre, ihalelerimizi yapıyoruz. Rezerv konut alanlarında başkanımızla değerlendirmemiz neticesinde Önsen bölgesinde 2 bin konuta yakın çalışmayı hazırladık, inşallah orada da ihalemizi tamamlamış olacağız diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ MALİYET KONUSUNDA ENDİŞELENMESİN'

Bulut, depremzedelere verilecek konutların ücretinin ve ödeme koşullarının belirlenip, belirlenmediği soru üzerine şunları söyledi

Şu aşamada aslında ücret belirleme konusuna girmedik. Öncelik zaten burada konutların yapımı; ama devlet zaten her zaman vatandaşın yanındadır. Bundan önceki yaşamış olduğumuz afetlerde, sadece depremlerde değil; sellerde, yangınlarda devlet hangi şefkatle vatandaşın yanında olmuşsa, burada da aynı şekilde olacak. Şimdi bir rakam zikretmek çok doğru değil ama zaten biliyorsunuz 20 yıla kadar faizsiz bir ortamda sübvanse yapılmam koşuluyla bir imkan sağlanıyor. Daha önceki uygulamalara gidip, borçlanmış olan insanlara sorarsanız artık o borçların bir anlam bile teşkil etmediğini göreceksiniz. Dolayısıyla devlet burada imkanlarını sonuna kadar vatandaşın lehine kullanacağı için; vatandaşlarımızın maliyetler konusunda endişelenmesine gerek yok. Önemli olan bu konutları bir an önce bitirip, vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirmek.

'1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'

Azerbaycan Mahallesi'ndeki çalışmalara ilişkin de Bulut, Burada yaklaşık 2 bin 300 bağımsız bölüm olacak. Tabii Azerbaycan Mahallesi olması hasebiyle, Azerbaycanlı kardeşlerimizin burada yine o eski tarihi yaşatmak açısından bir talepleri olmuştu. Zaten iki devlet, tek millet diyoruz. İki cumhurbaşkanımızın katılımıyla ilk aşamada okul temeli atılmıştı. Tabii, o sürecin devamında buranın proje çalışmaları ve zemin etütlerinin yapılması ile ilgili bir zaman geçti. Zaten şu anda zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Tabii burada tekrar Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, burada çok anlamlı bir iş yapıyorlar. Türkiye'de TOKİ neyse, Sadık Bey'in genel müdürlüğünü yapmış olduğu MİDA da Azerbaycan'da aynı görevi yürütüyor. Azerbaycan'da hem sosyal konut üretiyorlar hem Karabağ'da yeni yerleşim alanında çok güzel uygulamaları var. Burada 1000'e yakın bağımsız bölümü, Azerbaycanlı kardeşlerimiz inşa edecekler. Çalışmalara başladık, inşallah 1 yıl içerisinde tamamlayarak, buradaki hak sahiplerine bu konutları vermiş olacağız. Buranın zemin sınıfı 'ZF' dediğimiz sınıf, en zayıf sınıf. Dolayısıyla buranın güçlendirilip, inşa yapılabilir en az 'ZD' konumuna getirilmesi gerekiyor. Ama burada sınıfı daha da güçlendirme maksadıyla yaklaşık 15 bin 500 adet kazık çakıyoruz ki. Blokların olduğu bölümlere, otoparkların olduğu bölümlere bile kazık çakıyoruz. Toplam 197 kilometre kazık çakılacak dedi.

MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ise her zaman Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceklerini belirterek, Bir millet, iki devletiz, şeref duyuyoruz. Buraya gelip, Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şeref. ve buranın güzel bir alan olması ve burada güzel bir şehirciliğin yapılması için çalışıyoruz. Azerbaycan tarafından 100 milyon dolar ayrıldı, burada çok büyük bir şeref ile inşaya devam edeceğiz diye konuştu. (DHA)