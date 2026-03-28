İzmir'de sahte internet sitelerine yönlendirdikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 25 şüpheli tutuklandı

İzmir'de TOKİ'nin sosyal konut projesine başvurmak isteyenleri dolandıran 25 kişi tutuklandı. Mağdurların kişisel bilgileri, sahte internet siteleri üzerinden ele geçirildi.

İzmir'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sosyal konut projesine başvurmak isteyen 18 kişiyi sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "TOKİ İlk Evim" vaadiyle sahte sitelere yönlendirdikleri mağdurları kişisel bilgilerini ele geçirerek dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede il genelinde 18 kişinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 lirasının dolandırıldığı tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

