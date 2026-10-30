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TOKİ başvurusunda sahte sitelerle dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının TOKİ başvurularına ilişkin sahte internet sayfaları soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı. 27 Ekim'de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'i serbest bırakıldı.

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sahte internet sayfaları üzerinden vatandaşları dolandıran 6 kişi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyen bazı vatandaşların sahte internet sayfaları vasıtasıyla dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 27 Ekim'de Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Bir şüpheli ile serbest bırakıldı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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