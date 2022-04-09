TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta çalışmaları inceledi - Haberler

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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta çalışmaları inceledi

AA - Ümit Yorulmaz - Güncel
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta çalışmaları inceledi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunarak işçilerle oruç açtı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunarak işçilerle oruç açtı.

Şantiyelerdeki çalışmaları inceledikten sonra işçilerle iftar yapan Bulut, burada yaptığı konuşmada, "Bugün şantiyeleri gezdik, kış mevsimi olması sebebiyle bir kısmında belki istediğimiz ilerlemeleri kaydedemedik ama inanıyorum ki bu gayret olduğu sürece ağustos ayı içerisinde en azından belirli bir kısmını eylül ayı içerisinde tamamını bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a, incelemeleri sırasında Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yanık eşlik etti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta çalışmaları inceledi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta çalışmaları inceledi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta çalışmaları inceledi

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Bozkurt'ta çalışmaları inceledi

AA / Ümit Yorulmaz - Güncel

Ömer Bulut, Kastamonu, Bozkurt, konut, Güncel, Haberler

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