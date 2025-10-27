Haberler

Tokayev ve Putin Telefonla Görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Tokayev'in Rusya'ya yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi ele alındı.

Liderler, Moskova'daki görüşmelerin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesindeki önemini vurgularken, aynı zamanda dünyadaki mevcut durumu da değerlendirdi.

Daha önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in, 12 Kasım'da Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
