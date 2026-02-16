Haberler

Tokayev, Putin'i Kazakistan'a davet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi ziyaret için ülkesi Kazakistan'a davet etti. İki lider, Kazak-Rus ilişkileri ve bilimsel, kültürel işbirlikleri üzerine görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi ziyaret için ülkesine davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ve Putin telefonda görüştü.

Tokayev ve Putin arasındaki görüşme dostane ve güvene dayalı bir atmosferde yapıldı.

Görüşmede taraflar, çok yönlü Kazak-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ve gelecek perspektiflerini değerlendirdi.

Tokayev ve Putin'in, iki ülke arasında en üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği görüşmede, taraflar aynı zamanda kültürel ve insani bağların derinleştirilmesine yönelik çalışmaları da olumlu olarak nitelendirdi.

Görüşmede, özellikle bilimsel ve eğitim alanındaki girişimlerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Uluslararası ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Tokayev, Putin'i resmi ziyaret için Kazakistan'a davet etti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay