Tokayev, Putin'i Kazakistan'a davet etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi ziyaret için ülkesine davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ve Putin telefonda görüştü.

Tokayev ve Putin arasındaki görüşme dostane ve güvene dayalı bir atmosferde yapıldı.

Görüşmede taraflar, çok yönlü Kazak-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ve gelecek perspektiflerini değerlendirdi.

Tokayev ve Putin'in, iki ülke arasında en üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği görüşmede, taraflar aynı zamanda kültürel ve insani bağların derinleştirilmesine yönelik çalışmaları da olumlu olarak nitelendirdi.

Görüşmede, özellikle bilimsel ve eğitim alanındaki girişimlerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Uluslararası ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Tokayev, Putin'i resmi ziyaret için Kazakistan'a davet etti.