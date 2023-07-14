Tokat Yeşilyurt'ta 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit Programı Düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit programı düzenlendi. Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ilahiler okundu. Programda Yeşilyurt Müftüsü Nuri Tapan da dua etti. Cuma namazı sonrası cemaate mevlit şekeri ikramında bulunuldu.