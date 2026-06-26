Haberler

Yeşilyurt'ta 1396 öğrenci karne aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Kaymakam Yeşim Altın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural öğrencilere karnelerini dağıtarak hediyeler verdi, kitap okuma tavsiyesinde bulundu. İlçede 1396 öğrenci yaz tatiline başladı.

??????? Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Yeşim Altın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Altın, karnelerini dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler de vererek, tatillerini iyi değerlendirmeleri ve kitap okumaya zaman ayırmaları tavsiyesinde bulundu.

İlçe genelinde eğitim öğretim gören 1396 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline başladı. ???????

???????

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti