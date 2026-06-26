Yeşilyurt'ta 1396 öğrenci karne aldı

??????? Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Yeşim Altın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Altın, karnelerini dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler de vererek, tatillerini iyi değerlendirmeleri ve kitap okumaya zaman ayırmaları tavsiyesinde bulundu.

İlçe genelinde eğitim öğretim gören 1396 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline başladı. ???????

???????