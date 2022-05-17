Tokat ve Çorum'da 'Aile Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat ve Çorum'da "Aile Haftası" kapsamında ailenin önemine dikkati çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimler, yürüyüş için eski Niksar yolu kavşağında bir araya geldi.

Ellerinde "Biz büyük bir aileyiz" yazılı dövizler taşıyan müdürlük personeli ile vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Müdürlük personeli, yürüyüş sırasında cadde esnafı ile vatandaşlara ailenin önemini içeren broşürler de dağıttı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisi sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, gazetecilere, ailenin bir toplum için çok önemli olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül modelleri geliştirmenin görevleri arasında bulunduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu görevimizi yerine getirirken ana ilkemiz, toplumun her ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olabilmektir. Ailenin birliği ve bütünlüğü hizmet verdiğimiz bireylerde ilk hedefimizdir. Bu hedefi birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla yerine getirmeye çalışıyoruz."

Çorum

Çorum'da Valilik binası önünde bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimler, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile çeşitli kurumların personeli ve ailelerin katıldığı yürüyüşte, "Biz büyük bir aileyiz" yazılı pankart açıldı.

Farkındalık yürüyüşü, katılımcıların tarihi Saat Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.