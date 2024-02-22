Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Günebakan köyünde incelemelerde bulundu

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar'ın Günebakan köyünde yaşanan heyelanlar sonrasında bölgede yeniden inceleme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günebakan köyünde, 4 Şubat'ta yaşanan heyelan sonrasında bölgedeki inceleme ve altyapı, onarım çalışmaları devam ediyor.

Vali Hatipoğlu, köydeki incelemesi sonrasında yaptığı açıklamada, 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve bir caminin afet alanı içinde yer aldığını belirtti.

Köyün, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Yine bölgeyi tamamıyla tahliye etmiştik. 27 hanemizde oturanlar çeşitli çözümlerini ürettiler ve bizden herhangi bir konteyner ya da benzeri yerleşim talepleri olmamıştı. Yakından ilgileniyor hem Kaymakam Bey hem AFAD Müdürümüz. Biz bu hanelerle ilgili sakinlerimizle ilgili gerekli çalışmaları yaptık, listemizi astık. 30 günlük bir süresi var. Bu senenin sonunda da yine çalışmaya devam edeceğiz."

"Kimsenin endişe edeceği bir şey oluşmasına meydan vermeyeceğiz"

Bölgedeki jeolojik etütlerin devam ettiğine işaret eden Hatipoğlu, "Ayrıca baharla birlikte herhangi bir hareket olur mu, ek bir kayma gerçekleşir mi onunla ilgili olarak da takibimiz devam edecek. Vatandaşımızı mağdur etmeden, özellikle konutla ilgili olarak ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili olarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Kimsenin endişe edeceği bir şey oluşmasına meydan vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bölgedeki süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de burada devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımız için bulunuyoruz. Diğer yandan köy, mevcut kaymadan dolayı ikiye ayrılmış durumda ulaşım anlamında. Bununla ilgili olarak da İl Özel İdaresi ekiplerimiz gerekli çalışmayı devam ettiriyorlar. Yaklaşık 500 metrelik bir çalışma kaldı. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Yakın bir süreç içerisinde, havaların ısınması ve iyileşmesiyle de yolu parke taş haline getireceğiz, köy içi ulaşımın daha rahat olması için. İçme suyunda çıkmış arızayı da ekiplerimiz giderdiler. İnşallah en kısa zamanda hayatı olağan akışına döndürmeye çalışacağız."