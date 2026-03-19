Haberler

Tokat Valisi Köklü, Tokat-Niksar kara yolunda trafik denetimine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokat-Niksar kara yolunda yapılan trafik denetimlerine katılan Vali Abdullah Köklü, sürücülerle sohbet etti ve güvenli sürüş uyarısı yaptı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokat-Niksar kara yolunda yürütülen trafik denetimine katıldı.

Köklü, Tokat-Niksar kara yolu Uzunburn mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti, çocuklara düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Yolların durumu ve yolculukları hakkında sürücülerden bilgi alan Köklü, hız sınırını aşmamaları ve seyir halinde cep telefonu kullanmamaları uyarısında bulundu.

Vali Köklü, gazetecilere, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşların sevdiklerine güvenle ulaşması, bayram ziyaretlerini yapabilmesini ve bayramın hüzne dönüşmemesini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma tarafından en üst düzeyde tedbir alındığını belirten Köklü, "Arife günü ve bayram süresince 274 trafik ekibi, 728 motorize ekip ile toplamda 6 bin 95 personel 24 saat esasına göre görev başında olacaktır.

Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerlerini takmalarını ve hız sınırlarını aşmamalarını özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için en büyük bayram hediyesi, sizin sevdiklerinizle sağ salim kavuşmanızdır." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

''G.Saray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz

10 yıl ceza yiyen cinayet sanığından inanılmaz sözler