Tokat Turhal'daki fabrikada karbonmonoksitten etkilenen 10 kişi taburcu edildi

Tokat Turhal'daki fabrikada karbonmonoksitten etkilenen 10 kişi taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında karbonmonoksitten etkilenerek Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen 10 kişi, hiperbarik oksijen tedavisinin ardından taburcu edildi. Zehirlenen 6 kişinin tedavisi ise Tokat'taki hastanelerde sürüyor.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi, Sivas'ta gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.
Turhal Şeker Fabrikası'nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen 10 kişiye hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.
Tedavisi tamamlanan 10 kişi işlemlerinin ardından taburcu edildi.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında 5 Ekim'de karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişi hastanelere kaldırılmış, tedavisi tamamlanan 33 kişi taburcu edilmişti. Zehirlenen 6 kişinin tedavisi ise Tokat'taki hastanelerde sürüyor.