Tokat'tan 40 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden umre için kutsal topraklara gidecek 40 kişilik kafile, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Merkez Camisi önünde düzenlenen uğurlama programıyla yola çıktı. Dua edilerek uğurlanan kafile, kutsal topraklara doğru yola çıktı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel