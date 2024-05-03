Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta lise öğrencilerine terörle mücadele konferansı verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almus Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine terör örgütleri, ayrımcılıkla mücadele ve milli birlik konularında bilgi aktardı. Ayrıca, Almus Kaymakamı Emre Çömen, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın ailesini ziyaret etti.

Tokat'ın Almus ilçesinde polis ekiplerince lise öğrencilerine konferans verildi.

Tokat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Almus Çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgi aktarıldı.

Konferansta terör örgütlerinin hedefleri, eleman temin etme yöntemleri, ayrımcılıkla mücadele, milli birlik ve beraberlik kavramları konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Çömen, şehit ailesini ziyaret etti

Almus Kaymakamı Emre Çömen, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi ve torununa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çömen, Van'da 5 Şubat 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Karaca'nın bir süre önce yıldırım düşmesi sonucu yaralanan annesi Emine ve 11 yaşındaki torunu Mehmet Emin Karaca'ya Çevreli beldesinde evlerinde ziyarette bulundu.

Çömen, Emine ve Mehmet Emin Karaca'ya geçmiş olsun dileğini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Almus Tokat Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı? Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI izle! 3 Mayıs BJK Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Güneşten korunmak neden önemli? Güneş kremi kullanmazsak ne olur?
title