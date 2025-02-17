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Tokat'taki Trafik Kazalarında 2 Kişi Yaralandı

Tokat'taki Trafik Kazalarında 2 Kişi Yaralandı
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı. Bir traktör ve otomobilin çarpışması sonucu traktör devrildi ve sürücüsü yaralandı. Ayrıca, bir hafif ticari araç kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Y.S. idaresindeki 60 BM 023 plakalı traktör, TOKİ evlerinde İ.U. yönetimindeki 19 HH 861 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü Y.S. yaralandı.Yaralı Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

U.Y'nın kullandığı 06 CRD 513 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz 3 Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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