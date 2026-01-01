Tokat'ta tarihi belediye binası restore ediliyor

Tokat'ta belediye başkanlık makamı olan tarihi bina, yürütülen restorasyon çalışmasıyla gelecek nesillere aktarılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi binanın Tokat için çok önemli bir yapı olduğunu söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren kentteki tarihi yapıları korumak için çalışma yaptıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Bu bina tarihi dokuyu korumak, Tokat'ı cazibe merkezi haline getirmek bakımından önemsediğimiz binalardan biri. 1915 yıllarında Fransız mimarisine göre yapılmış. Sonradan bazı değişiklikler geçirmiş. Bu değişiklikleri tespit ettik." dedi.

Profesyonel bir firma ile restorasyon çalışmasının devam ettiğini dile getiren Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirler, meydanlarıyla ünlüdür. Cumhuriyet Meydanı'mızda valilik ile belediye binamızı da restore ettirdikten sonra aslında yeni bir belediye binasını, sembol binamızı şehrimize kazandırmış olacağız. Burada birçok devlet büyüğümüz konuk edilmiş. Mustafa Kemal Atatürk burayı ziyarete gelmiş, hatta burayı çalışma ofisi olarak kullandığı da söyleniyor. O yüzden çok kıymetli bir bina. Restorasyon çalışması en fazla 1 yıl sürecek. İnşallah 2027 yılında açılışını yapmış olacağız."

"Tamamıyla eski, orijinal haline kazandıracağız"

Yazıcıoğlu, kendi döneminden önce binada çatıyla ilgili çalışma yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Binanın zemini ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı, statiği bozuldu. Ciddi çatlamalar var ve ciddi risk barındırıyor. Hem tarihi dokuyu korumak hem yalıtımını doğru yapmak için yeni teknolojiyle temelleri güçlendireceğiz. Aynı zamanda eskiden balkonu varmış, balkondan devlet büyükleri hitap ediyormuş. Eski döneme atıfta bulunarak tekrar eskiye dönüş sağladık. Restore çalışması bitince hem balkona hem çatısına hem pencerelere hem taş duvarlara eski halini kazandırmış olacağız."

Tarihi binaya sonradan eklenen ve binanın statiğini bozan yapının da yıkılacağını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Tamamıyla eski, orijinal halini kazandıracağız. Anıtlar kurulundan izinlerimizi almıştık. Tokat'a yakışan tarihi dokuya sahip olacak. Bu binayı şu açıdan önemsiyorum. Şehirlerin sembol binaları vardır. Tokat'ın da sembol binası bu belediye binasıdır. Amacımız bu binayı bizden sonraki nesillere taşımak, aynı zamanda orijinalliğini muhafaza etmek." ifadesini kullandı.

Tokat'ın tarihi dokusunun çok zengin olduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, "Sağlamlaştırdıktan sonra yıllarca ayakta kalacak binaya Tokatlı hemşehrilerimiz kavuşmuş olacak. Tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartmak ama orjinalini koruyarak gün yüzüne çıkartmak önemli. Bence çok güzel olacak." diye konuştu.