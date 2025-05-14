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Tokat'ta Zirai Don Sonrası Meyve Ağaçlarının Bakımı İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Tokat'ta Zirai Don Sonrası Meyve Ağaçlarının Bakımı İçin Toplantı Gerçekleştirildi
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Tokat'ta 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde meydana gelen zirai don sonrası zarar gören meyve bahçeleri için bakım, besleme ve kültürel tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda üreticilere yönelik yerinde değerlendirmeler yapıldı.

Tokat'ta yaşanan zirai don sonrası zarar gören meyve bahçelerinde ağaçlar için yapılması gereken bakım, besleme ve kültürel tedbirlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, kentte 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde meydana gelen zirai don sonrasında, zarar gören meyve bahçelerinde ağaçlar için yapılması gereken bakım, besleme ve kültürel tedbirlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Akyamaç köyünde üreticiler ile görüşülerek sohbet edildi. Sahada incelemelerde bulunularak, üreticilere yönelik yerinde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz, İl Müdür Vekili Ümit Ok, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Doç. Dr. İdris Macit, İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Sever, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Ahmet Öztek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Demirkol, Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Enstitü Müdürü Duran Kılıç, Yüksek Ziraat Mühendisi Abdullah Serhat Edizer, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Erkan Bakan, Niksar İlçe Müdürü Namık Özdüzgün. Pazar İlçe Müdürü Emre Kapar, Zile İlçe Müdürü Kemal Osma, Reşadiye İlçe Müdürü Fazlı Özkan Turhal İlçe Müdürü İhsan Emre Kaplan katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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