Haberler

Tokat'ta yükümlülerin topluma kazandırılması işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol ile yükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor. Protokol kapsamında, yükümlülerin belediye hizmetlerinde çalıştırılması ile kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tokat Belediyesi arasında, yükümlülerin topluma kazandırılması işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza programına Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu katıldı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde yükümlülerin kontrollü şekilde çalıştırılmasını içeren protokol, hem kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hem de yükümlülerin sosyal hayata yeniden uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bugün imzaladığımız bu işbirliği protokolüyle hem belediye hizmetlerimizin niteliğini artıracak hem de yükümlü kardeşlerimizin yeniden topluma kazandırılmaları için önemli bir fırsat oluşturacağız. Üretken belediyecilik, insanı merkeze alan, toplumsal faydayı büyüten bir anlayıştır. Cumhuriyet Başsavcımız Yunus Emre Büyükyurt'un destekleriyle şehrimiz adına kıymetli bir adım atmış bulunuyoruz. Yükümlülerin toplumumuza kazandırılması noktasında Adalet Bakanlığımız çok ciddi bir proje yürütüyor. Bu örnek projeyi Tokat'ımızda hayata geçmesine destek olan başta Adalet Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ve Sayın Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt'a müteşekkiriz. Tokat'a ve Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt da protokolün yükümlülerin rehabilitasyon sürecine önemli katkı sunacağını ifade ederek, işbirliğinin Tokat için faydalı sonuçlar üreteceğini dile getirdi.

Protokol kapsamında yükümlülerin, belediyenin belirlediği sosyal, çevresel, kültürel ve teknik alanlardaki çalışmalara uygun denetim mekanizmalarıyla dahil edilmesi planlanıyor. Böylece hem kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hem de yükümlülerin mesleki ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.