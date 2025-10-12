TOKAT'ta yüksek kesimlere kar yağdı.

Kentte mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrası sabah saatlerinde Topçam yaylasında ve Çamlıbel beldesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.