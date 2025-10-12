Tokat'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Tokat'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve yağmur sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Topçam yaylası ve Çamlıbel beldesinin yüksek kesimlerinde kar örtüsü oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel