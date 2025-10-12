Haberler

Tokat'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Tokat'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Tokat'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve yağmur sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Topçam yaylası ve Çamlıbel beldesinin yüksek kesimlerinde kar örtüsü oluştu.

Kentte mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrası sabah saatlerinde Topçam yaylasında ve Çamlıbel beldesinin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
