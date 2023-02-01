TOKAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 15 YARALI Güncel Haberler TOKAT'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. TOKAT'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza saat 05.30 sıralarında Tokat - Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yaşandı. Van'dan Samsun'a seyir halinde olan Cemalettin Ruhhan idaresindeki 60 AAC 832 plakalı yolcu otobüsü bölgedeki kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs muavini Mert Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Samsun Tokat Van Güncel Haberler

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