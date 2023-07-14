Tokat'ta Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

TOKAT'ta otomobil sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan aile arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda otomobil sürücüsü Ahmet Kaysı (49), aldığı bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsa G. (55) ve oğlu Mert G. (20) ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli İsa G, olayla ilgili emniyetteki ifadesinde Ahmet Kaysı'nın arbede sırasında kendini bıçakladığını iddia etti

Olay dün akşam Tokat'ın Gülbahar Hatun Mahallesi Behzat Bulvarında meydana geldi. Tokat'a akraba ziyareti için Şanlıurfa'dan gelen evli ve 5 çocuk babası Ahmet Kaysı, 42 AAN 796 plakalı otomobili ile seyir halindeyken cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsa G.,, eşi Gülten G. (50) ve oğlu Mert G. ile yol vermeme nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Kaysı karın bölgesinden bıçak ile Gülten G. ise arbede sırasında başına aldığı darbe ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına darbe alan Gülten G. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Bıçakla yaralanan Ahmet Kaysı ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaysı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Gülten G. ile eşi İsa G. ve oğlu Mert G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Gülten G. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İsa G. ve oğlu Mert G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İsa G. ifadesinde, yoldan karşıya geçtikleri esnada Ahmet Kaysı'nın yol vermediğini o esnada ise tartışma yaşandığını belirtti. Şüpheli, Ahmet Kaysı'nın arabada bulunan sopa ve bıçakla saldırdığını, kendilerinde bıçak olmadığını ve kavga sırasında kendi kendini bıçakladığını iddia etti.

İsa G. ve oğlu Mert G. haklarında bulunan suçlamaları kabul etmedikleri ifade etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise, bıçağı kimin kullandığı ile ilgili araştırması devam ediyor. Gece otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Kaysı'nın ise cenazesi yakınlarına teslim edildi. Tokat Belediyesi cenaze aracı ile Kaysı'nın cenazesi Şanlıurfa'ya gönderildi. (DHA)