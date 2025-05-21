Tokat'ta Yol Kontrollerinde 840 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Tokat'ta Yol Kontrollerinde 840 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 840 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 840 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında bulunan ses sistemine gizlenmiş 840 sentetik hap ele geçirildi.

Araçtaki Y.Ç, T.T. ve T.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada bazı şüpheli yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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