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Tokat'ta Yılın İlk Bebeği 'Göktuğ' Dünyaya Geldi

Tokat'ta Yılın İlk Bebeği 'Göktuğ' Dünyaya Geldi
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Tokat'ta 2025 yılının ilk dakikalarında 'Göktuğ' adı verilen bebek, annesiyle aynı gün doğdu. Göktuğ, 4 kilo 105 gram ağırlığında ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, aileyi ziyaret ederek tebrik etti ve bebeğe altın hediye etti.

Tokat'ta 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen "Göktuğ" bebeğin annesiyle aynı gün doğduğu belirtildi.

Kentte yılın ilk bebeği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde doğdu.

Elif ve Hasan Erşahin çiftinin Göktuğ adını verdikleri bebekleri 4 kilo 105 gram ağırlığında doğdu. Saat 00: 01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Göktuğ" bebeğin annesiyle aynı gün doğduğu belirtildi.

Anneyi hastanede ziyaret eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, küçük altın hediye etti.

Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeğe hayırlı ömürler dileyerek, anne ve babayı tebrik etti.

Ziyarete katılan İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de aileye tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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