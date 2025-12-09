Tokat'ta Yeşilay ilkokul çocuklarına tanıtıldı

Tokat'ın Artova ilçesinde ilkokul çocuklarına Yeşilay'ın tanıtımı amacıyla program düzenlendi.

Gazipaşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, bağımlılıklarla mücadele alanında faaliyet gösteren Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Yeşilay yetkilileri, Yeşilay'ın tütün, alkol, teknoloji, kumar ve madde bağımlılıklarıyla mücadele eden, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlattı.

Program kapsamında Yeşilay'ın farkındalık çalışmaları, danışmanlık merkezleri ve çocuklara yönelik koruyucu önleyici faaliyetleri de öğrencilere tanıtıldı.